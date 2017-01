22:44, 11 Janar 2017

Nëse dëshironi të jeni të sigurt që shtëpia juaj është e sigurt, sjellim te ju disa nga vendet më të papastra në të cilat fshihen një numër i madh bakteresh. Bakteret e rrezikshme, kërpudhat dhe myku fshihen gjithandej në shtëpinë tuaj.

Kutia e furçave të dhëmbëve

Është njëri ndër vendet me më shumë baktere në banjën tuaj, më saktësisht gota ku mbahen ato. Lagështia konstante është vendi ideal për zhvillimin e kërpudhave dhe mykut, kështu që do të ishte mirë që gotën ta pastroni dy herë në javë me sapun dhe ujë dhe njëkohësisht të shpërlahet dy herë.

Enët ushqyese të kafshëve shtëpiake

Për shkak të ushqimit të mbetur dhe lagështisë konstante edhe enët e kafshëve tuaja shtëpiake zënë vend me shkallë shumë të lartë te vendet e papastra në familje. Disa herë në javë këto enë mbushni me ujë me detergjent, lërini të qëndrojnë ashtu për 15 minuta dhe pastaj shpërlani ato me ujë të nxehtë.

Dërrasa për prerje

Dërrasa për prerje mund të jetë shumë e rrezikshme për shëndetin tuaj. Çdo mbrëmje ka kërkesa të ushqimit, kështu që çdo mbrëmje lajeni atë. Nëse deri më tani nuk e keni bërë këtë, është koha ta bëni pasi që në dërrasën tuaj fshihen një numër i madh i baktereve të rrezikshme, kërpudhave dhe myku. Pas çdo përdorimi dërrasën lajeni me detergjent për enë dhe ujë, apo makinë të enëve.

Aparatet e kafes

Rezervari i ujit tek aparatet e kafes është i errët dhe me lagështi, dhe mu për këtë ky vend është i sajuar për zhvillimin dhe shumimin e mikroorganizmave. Nëse dëshironi që të zgjidhni këtë problem ju duhet vetëm pak uthull. Vendosni uthullën në enë, lëreni të qëndrojë rreth gjysmë ore pastaj shpërlajeni atë me ujë të nxehtë.

Shfungjeri për larjen e enëve

Shumë kërkime kanë treguar se shpuza për larjen e enëve fsheh me së shumti baktere në të gjithë shtëpinë. Bakteret në duar, enë dhe lavaman përfundojnë drejt e në shpuzë, dhe kur ka vend të lagësht ato adhurojnë të rrinë aty. Prandaj duhet sa më shpesh ta ndërroni shpuzën e vjetër me të re dhe rregullisht shpërlajeni atë me lëngje me bazë të klorit./albeu.com/

