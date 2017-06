10:56, 6 Qershor 2017

Në Prishtinë sot hapet Panairi i 19-të i Librit [ora 18:00], i cili do të jetë i hapur nga 6 deri më 11 qershor, njofton Klan Kosova.

Panairi si çdo herë do të mbahet në ambientet e Pallatit të Rinisë, ndërsa në vete do të ketë edhe një varg aktivitetesh, të cilat përkojnë me përvjetorë të mëdhenj të personaliteteve letrare shqiptare dhe botërore:

– 600-vjetori i lindjes së Pal Engjëllit

– 300-vjetori i lindjes së Françesk Avatit

– 220-vjetori i lindjes së Naum Veçilharxhit

– 160-vjetori i lindjes së Visar Dodanit

– 150-vjetori i lindjes së Mati Logorecit

– 120-vjetori i lindjes së Shime Deshpalit

– 110-vjetori i lindjes së Mitrush Kutelit

– 100-vjetori i lindjes së Musine Kokalarit

– 100-vjetori i lindjes së Sotir Cacit

– 100-vjetori i lindjes së Ndue Bytyçit

– 100-vjetori i lindjes së Heinrich Böll

– 100-vjetori i lindjes së Sidney Sheldon

– 100-vjetori i lindjes së Robert Loëell

– 100-vjetori i lindjes së Huan Rulfo

– 80-vjetori i lindjes së Anton Pashkut

– 80-vjetori i lindjes së Ali Sutajt

– 30-vjetori i vdekjes së Lasgush Poradecit

Këtë herë pjesë e panairit do të jetë edhe Klan Kosova, me pesë vëllime në të cilat është përmbledhur jeta e politikanit dhe publicistit shqiptar Arbën Xhaferi.

Qendra kulturore Klan Kosova sjellë këtë botim për herë të parë, në të cilin janë përfshirë edhe pjesa dërmuese e eseve dhe materialet që mbetën në llaptopin e të ndjerit.

Redaktori i librit, Shkëlzen Maliqi, ka thënë që brenda librit trajtohen tema të ndryshme përderisa e ka cilësuar Arbën Xhaferin autor e politikan të spikatur.

Klan Kosova pjesë e Panairit të Librit Posted by Klan Kosova on Montag, 5. Juni 2017

Në këtë panair pritet të marrin pjesë rreth 100 botues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Diaspora.

Numri i titujve të rinj do të jetë rreth 1100-1200, ndërsa ai i viteve të fundit, rreth 4000.

Panairin pritet ta vizitojnë rreth 40000 vizitorë: studentë, nxënës të shkollave të mesme dhe fillore të Kosovës, qytetarë dhe personalitete të shquara nga jeta akademike, letrare, politike e intelektuale e Kosovës.

