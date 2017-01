21:36, 15 Janar 2017

Të konsumosh mëngjes do të thotë të ulësh rrezikun e shfaqjes së disa sëmundjeve, duke filluar nga diabeti i tipit 2 deri tek sëmundjet kardiake. Duke pasur nivele më të qëndrueshme të sheqerit mbrohet zemra dhe truri nga dëmtime.

Me pak fjalë, mëngjesi zgjat jetën!

Një tjetër studim ka treguar se njerëzit që nuk hanë fare mëngjes kanë 450 herë më shumë shance të bëhen obez nga ata që konsumojnë rregullisht mëngjes të ekuilibruar mirë. Gjithashtu, mos harroni se mëngjesi në “fast food” është njësoj i dëmshëm si kur e anashkalon fare.

Recetë për vaktin e mëngjesit:

2 feta bukë thekre të zezë

40gr gjizë pa yndyrë me pak arra

1 kupe karrota dhe kunguj të zier ose të pjekur me shumë pak vaj ulliri ekstra të virgjër

1 kupë çaj sherebele me 1 lugë të vogël mjaltë

Ky mëngjes ofron:

10gr proteina, 8gr yndyrë, 40gr karbohidrate (sheqer), dhe 350kalori, . Për një pjesë të madhe të femrave kjo sasi kalorish është vetëm 15% e sasisë totale të kalorive që duhet të marrë në një ditë.

Falë bukës së thekrës dhe zarzavateve ky mëngjes ofron një sasi të konsiderueshme fibrash bimore të cilat ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit në gjak. Nëse ne arrijmë të kemi një “furnizim” gradual dhe konstant të organizmit me sheqer do e kemi shumë më të lehtë të kontrollojmë sasinë e ushqimit që konsumojmë në vaktet në vijim.

Gjiza pa yndyrë, përveç kalciumit që përmban, na ofron proteina të cilat gjithashtu ndihmojnë metabolizmin pasi rrisin lehtesisht djegien dhe në të njëjtën kohë japin ndjesinë e ngopjes më shpejt dhe për më gjatë.

Vaji i ullirit ndihmon që të përthithen nga organizmi disa lëndë ushqyese që ndodhen te zarzavatet sic janë karotenoidët dhe lëndë të tjera antioksiduese të cilat nuk mund të përftohen nëse nuk shoqërohen me acide lyrore.

Mjalti na jep energji të shpejtë dhe sheqerin e nevojshëm për të ushqyer qelizat trurit!

Çaji i sherebelës na ndihmon të kthjellojmë mendjen!

