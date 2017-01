21:29, 13 Janar 2017

Peter Yates dhe gruaja e tij 54 vjeçare, Michelle Baxter, ishin gati të festonin përvjetorin e amrtesës së tyre, kur policia u trokiti në derë.

Baxter kishte dyshime për të kaluarën e bashkëshortit të saj, mirëpo në atë kohë ajo besonte se ai ishte i pafajshëm.

Mirëpo në vitet e 80-ta dhe 90-ta, ai kishte joshur vajzat e vogla me ëmbëlsira, dhe i kishte dërguar në shtëpinë e tij për të abuzuar seksualisht me to.

Ajo thotë se e dinte që ai ishte i akuzuar për pedofili, mirëpo kishte besuar fuqishëm në pafajësinë e tij, për shkak se ai ishte i dashur dhe i ëmbël me të.

Mirëpo ai tani është dënuar me 25 vjet burgim, për abuzim me 36 vajza të vogla.

Interesante