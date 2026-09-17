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Todd Boehly ka konfirmuar zyrtarisht largimin nga posti i presidentit të Chelsea, duke i dhënë fund rolit të tij në drejtimin e klubit londinez.
“Ka qenë një nder të shërbeja si president i Chelsea. Dua të falënderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar në sigurimin e një të ardhmeje të ndritur për klubin, përfshirë Premier League, trajnerët dhe lojtarët, drejtuesit, stafin dhe tifozët”, deklaroi Boehly.
Ai falënderoi gjithashtu partneritetin me Clearlake dhe pjesën tjetër të grupit të pronarëve, duke shprehur bindjen se Chelsea është i pozicionuar mirë për të vazhduar suksesin nën drejtimin e Clearlake./Klankosova.tv