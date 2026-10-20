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Federata Turke e Futbollit ka emëruar zyrtarisht Sergen Yalçin në krye të kombëtares, duke arritur marrëveshje për një kontratë katërvjeçare, pas vendimit për ndërprerjen e bashkëpunimit me italianin Vincenzo Montella.
Kohëzgjatja e marrëveshjes prej katër vitesh dëshmon qartë synimin e drejtuesve të federatës për t'i dhënë trajnerit vendor kohën dhe qetësinë e nevojshme për ndërtimin e një projekti afatgjatë, transmeton Klankosova.tv.
Emërimi i Yalçinit vjen menjëherë pas shkarkimit të Vincenzo Montellas, i cili mbante drejtimin e kombëtares së fundmi.
Trajneri i ri do të ketë për detyrë riorganizimin e skuadrës dhe përgatitjen e saj për të arritur objektivat në kompeticionet e ardhshme madhore ndërkombëtare.