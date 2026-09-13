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Është thirrur zyrtarisht seanca e jashtëzakonshme plenare e Kuvendit të Kosovës.
Seanca do të mbahet në orën 14:00, me pikë të vetme të rendit të ditës - zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës, raporton Klankosova.tv.
Pak më parë, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, mandatoi Albin Kurtin për formimin e Qeverisë së re.
Ndërkaq, gjatë paradites së sotme u konstituua edhe Kuvendi i Kosovës, me zgjedhjen e katër nga pesë nënkryetarët.
Pozita e nënkryetarit nga radhët e PDK-së mbeti e paplotësuar, pasi kjo parti ka deklaruar se nuk merr pjesë në seancat konstituive dhe se çështjen do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese./Klankosova.tv.