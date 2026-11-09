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Jose Mourinho është shpallur zyrtarisht trajneri më i mirë i muajit tetor në La Liga, duke fituar çmimin individual për paraqitjet dhe rezultatet e arritura gjatë këtij muaji.
Trajneri portugez ka marrë këtë vlerësim pas punës së bërë me skuadrën e tij, duke dëshmuar edhe një herë aftësitë për të ndërtuar një ekip konkurrues dhe për të nxjerrë maksimumin nga futbollistët që ka në dispozicion.
Ky çmim vie si pasojē e psë fitoreve me rradhë në Laliga, duke përfshirë fitoren në ElClasico, ndaj Barcelonës./Klankosova.tv