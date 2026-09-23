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Javier Aguirre është trajneri i ri i Valencias. Klubi spanjoll ka arritur marrëveshje me trajnerin meksikan deri në fund të këtij sezoni, me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër.
67-vjeçari rikthehet në La Liga pas eksperiencave me Osasunën, Atletico Madridin, Zaragozën, Espanyolin, Leganesin dhe Mallorcan, transmeton Klankosova.tv.
Aguirre do të prezantohet zyrtarisht të hënën, më 28 shtator, në Mestalla, ndërsa meksikani vjen në Valencia pas përfundimit të aventurës së tij si trajner i Meksikës në Botërorin 2026.