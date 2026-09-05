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Bodrumspori ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit kosovar Elvir Gashijani, i cili ka nënshkruar kontratë katërvjeçare me klubin turk.
20-vjeçari kalon te Bodrumspori nga Llapi për 150 mijë euro, ndërsa klubi nga Podujeva ka ruajtur edhe 20% të kartonit të tijm transmeton Klankosova.tv.
Gashijani ishte pjesë e Llapit që nga viti 2023, ndërsa më herët ka luajtur për 2 Korrikun dhe Trepçën ’89. Ai ka qenë gjithashtu pjesë e Kosovës U17, U19 dhe U21.
Bodrumspori, që garon në kategorinë e dytë të futbollit turk, e ka cilësuar Gashijanin si pjesë të rëndësishme të projektit të klubit për të ardhmen.