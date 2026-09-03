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Bordeaux do ta nisë këtë sezon nga Regional 1, niveli i gjashtë i futbollit francez.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Franceze të Futbollit (FFF) ka konfirmuar vendimin për zbritjen e Girondins Bordeaux në kategorinë e gjashtë, duke i dhënë fund edhe përpjekjeve të klubit për ta shmangur këtë masë.
Ky është një tjetër kapitull i dhimbshëm në rënien e një prej klubeve më historike të futbollit francez, që tashmë përballet me një situatë të jashtëzakonshme sportive dhe financiare.
Bordeaux, gjashtë herë kampion i Francës dhe fitues i Kupës së Francës, do të jetë i detyruar të nisë rrugëtimin nga një nivel shumë larg lavdisë së dikurshme.