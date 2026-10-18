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KF Lepenci ka emëruar zyrtarisht Astrit Fazliun në postin e kryetrajnerit të ri të skuadrës.
Lajmi është konfirmuar nga vetë klubi kaçanikas përmes një komunikate zyrtare, ku njoftohet arritja e marrëveshjes së bashkëpunimit, transmeton Klankosova.tv.
Fazliu nuk është emër i panjohur për Lepencin, pasi ka qenë pjesë kyçe e historisë së klubit duke udhëhequr ekipin drejt inkuadrimit historik në Ligën e Parë të futbollit kosovar.
Klubi thekson se tashmë Fazliu do të marrë frenat e skuadrës për të vazhduar punën drejt realizimit të objektivave sezonale dhe arritjes së sukseseve të reja.