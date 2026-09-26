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Zvicra ka nisur me fitore edicionin e ri të Ligës së Kombeve, duke mposhtur Maqedoninë e Veriut me rezultat 0-3 në Shkup.
Helvetikët dominuan gjatë gjithë ndeshjes dhe mund të kishin shënuar edhe më shumë gola, pasi krijuan disa raste të pastra para portës vendase.
Zeki Amdouni ishte protagonist me dy gola, ndërsa Remo Freuler realizoi golin tjetër të Zvicrës, duke vulosur një fitore të merituar për mysafirët.
Kjo ishte përballja e parë historike mes dy përfaqësueseve. Në fushë u paraqitën edhe pesë futbollistë shqiptarë: Ardon Jashari për Zvicrën, ndërsa Enis Bardhi, Agon Elezi, Visar Musliu dhe Anes Meljiqi për Maqedoninë e Veriut.