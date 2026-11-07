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Zëvendësministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Ali Özel, gjatë qëndrimit në Kosovë, ka vizituar vendpunishten ku po ndërtohet Xhamia Qendrore e Prishtinës.
Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë thuhet:
“Zëvendësministri H. Ali Özel, në kuadër të vizitës së tij në Kosovë, vizitoi vendpunishten e Xhamisë Qendrore të Prishtinës, e cila synon të përmbushë nevojat fetare të të gjithë komunitetit mysliman në vend. Zëvendësministri Özel u informua nga Bashkësia Islame e Kosovës për projektin, i cili planifikohet të jetë kompleksi më i madh i xhamive në Ballkan, me kapacitet prej rreth 14 mijë personash”.
Deputy Minister H. Ali Özel, as part of his visit to Kosovo, visited the construction of site of Pristina Central Mosque, which is intended to meet the religious needs of the entire Muslim community in the country.— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 7, 2026
Deputy Minister Özel was briefed by the Islamic Community in… pic.twitter.com/p5tLhHmPdi