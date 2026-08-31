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Policia e Kosovës ka njoftuar se në dy raste të ndara në Zubin Potok janë gjetur dhe konfiskuar armë, qindra fishekë dhe materiale për mbushjen e tyre.
Rasti i parë është raportuar rreth orës 03:00, ku në një shtëpi të pabanuar është gjetur një pushkë gjuetie, 119 fishekë të kalibrave të ndryshëm dhe barut për mbushjen e fishekëve.
Për rastin është njoftuar prokurori, ndërsa hetimet po vazhdojnë.
Në raportin 24-orësh, thiuhet se rasti tjetër ka ndodhur rreth orës 04:40, në një tjetër shtëpi të pabanuar, ku janë gjetur dhe konfiskuar një kondak i pushkës së gjuetisë dhe 253 fishekë të kalibrave të ndryshëm.
“Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, i cili ka urdhëruar fillimin e hetimeve”, thuhet nga Policia./Klankosova.tv