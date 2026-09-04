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Në rajonin e Pejës janë raportuar raste të dhunës pothuajse çdo ditë gjatë periudhës 28 gusht - 2 shtator.
Siç raportoi gazetari korrespondent i Klan Kosova, Valdrin Daci, në këtë periudhë janë raportuar raste të dhunës, kryesisht dhunës në familje, në tri nga katër komunat e rajonit të Pejës.
“Brenda gjashtë ditëve në rajonin e Pejës janë karakterizuar së paku mesatarisht nga një rast i raportuar i dhunës, kryesisht dhunës në familje. Ajo që bie në sy është se është raportuar të paktën nga një rast në tri komuna”, tha Daci në emisionin "Ora 7".
Sipas tij, në disa prej rasteve janë përdorur edhe mjete të forta, ndërsa është raportuar edhe një rast me elemente të dhunës seksuale.
Ndërkohë, Daci bëri të ditur se në kuadër të masave të sigurisë në komunikacion, Policia e Kosovës ka konfiskuar 11 motoçikleta dhe ka shqiptuar gjoba ndaj drejtuesve të tyre për shkelje të ndryshme, përfshirë drejtimin pa patentë shofer.