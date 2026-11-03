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Ashtu si çdo ditë, edhe sot në pjesën e fundit të emisionit Ora 7 në Klan Kosova, u diskutua për dinamikat e BBVK5.
Prime i djeshëm nxiti mjaft diskutime në rrjet dhe ndjekësit duket se janë të ndarë sa i përket preferencave dhe përshtypjeve të tyre për banorët.
Mospajtime kishte edhe në emision mes gazetarëve.
Padyshim, dy nga personazhet më të zëshme të natës së djeshme ishin Nichi dhe Zoja, të cilët vazhdojnë të krijojnë dinamika brenda shtëpisë.
Por, gazetarët kanë mendime shumë të ndryshme rreth këtyre banorëve, sidomos rreth lojës së Zojës dhe Nichit.
Ndiqeni këtu emisionin e plotë dhe diskutimet mes gazetarëve për banorët!