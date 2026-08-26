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Ishte pak pas agimit të mëngjesit të së mërkurës në një repart materniteti në kryeqytetin pakistanez kur shpërtheu një flakë e tmerrshme.
Zjarri la të vdekur 14 foshnje, ndërsa prindërit thonë se pritën me orë të tëra që të vinte ndihma.
Hivsa Walid ishte pranë dhomës në spitalin e Institutit të Shkencave Mjekësore të Pakistanit (PIMS) me kunatën e saj, e cila kishte lindur ditë më parë. Fillimisht dëgjoi një britmë dhe mendoi se një paciente kishte vdekur - por më pas pa tym, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Çifti ikën me foshnjën, e cila është aq e vogël saqë ende nuk ka një emër.
"Ne as nuk menduam për gjërat tona. Thjesht e rrëmbyem foshnjën dhe zbritëm me nxitim poshtë shkallëve.
"Disa paciente kishin lindur foshnjat e tyre pikërisht atë natë. As nuk e di se si arritëm të zbresim - gjithçka ishte një turbullirë."
Zjarri shpërtheu në një njësi me ajër të kondicionuar në katin e tretë të njësisë së nënës dhe fëmijës në PIMS, një nga spitalet kryesore shtetërore në Islamabad. Vetëm një nga 15 foshnjat e pranishme u shpëtua.
Dëshmitarët okularë thonë se nuk ishin në vend protokollet e duhura të evakuimit në spital.
Khurram Mehmood, 40 vjeç, i tha agjencisë së lajmeve AFP se kishte një pritje të gjatë për punonjësit e shpëtimit. "E humba vajzën time. Ajo ishte vetëm tre ditëshe," tha ai.
Jaweria, nëna e një viktime tjetër, i tha agjencisë së lajmeve AFP se dera e repartit të maternitetit ishte e mbyllur.
"Për dy orë vazhdova të qaja dhe të vajtoja," tha ajo. "Policia mbërriti pas katër orësh dhe tha se janë këtu për të hetuar."
"Pse mjekët i lanë fëmijët atje?" pyet ajo.
"Në djall ju, ekipi i shpëtimit dhe policia. Foshnjat u dogjën për vdekje atje, por askush nuk mundi t'i shpëtonte"
Rana Imran Sikander, drejtoresha ekzekutive e spitalit, i tha BBC-së se dera e repartit nuk ishte e mbyllur, por ishte e pajisur me personel. Ai përmendi nevojën për të mbrojtur foshnjat nga vjedhja, diçka që ka ndodhur më parë në spitalet qeveritare.