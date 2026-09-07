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Situatë alarmante është krijuar në Ungrej të Lezhës, ku zjarri ka përparuar me shpejtësi në zonën e fshatrave Rras dhe Zimaj.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, deputeti demokrat dhe nënkryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Agron Gjekmarkaj, ka bërë thirrje për ndërhyrje urgjente të autoriteteve, pasi flakët janë afruar rrezikshëm pranë banesave, kishave dhe varrezave të komunitetit.
Në pamjet e publikuara shihet se zjarri ka përfshirë edhe një pjesë të varrezave.
“Situatë tejet e rëndë në Rras dhe Zimaj”, ka shkruar Gjekmarkaj, duke theksuar se rreziku nuk kufizohet më vetëm në zonat pyjore, por po i afrohet drejtpërdrejt zonave të banuara dhe objekteve me rëndësi për komunitetin, raporton tch, përcjell Klankosova.tv.
Ai u ka bërë thirrje institucioneve që të mobilizojnë të gjitha forcat dhe mjetet në dispozicion për të ndalur përhapjen e flakëve dhe për të mbrojtur banorët dhe pronat e tyre.
“Çdo minutë vonesë e rëndon më shumë situatën”, ka apeluar Gjekmarkaj.