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Flakët që ranë pak më parë në zonën mbi Spitalin Rajonal të Vlorës, të ndihmuara nga era e fortë, po përparojnë me shpejtësi.
Dyshohet se flakët kanë përfshirë edhe disa banesa, duke rritur rrezikun për zonat e banuara dhe bimësinë përreth, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Në terren janë nisur tre automjete zjarrfikëse me rreth 20 punonjës, të cilët po punojnë për izolimin e flakëve dhe shmangien e përhapjes së tyre.
Era e fortë vijon të favorizojë përparimin e zjarrit dhe rindezjen e vatrave, duke e bërë situatën veçanërisht të vështirë për zjarrfikësit.