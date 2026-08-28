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Ana Dyrmishi, 25-vjeçarja nga Durrësi, ka vdekur pasi nuk mundi t’u mbijetonte plagëve të rënda të marra nga zjarri që përfshiu një hotel në Lungomare të Vlorës, më 16 gusht.
E reja kishte pësuar djegie në rreth 85% të trupit. Pas trajtimit fillestar në Shqipëri, ajo u transferua në Turqi për të marrë mjekim të specializuar, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, gjendja e saj vijoi të ishte kritike, shkruan Euronewsal, transmeton Klankosova.tv.
Ana jetonte me familjen në zonën e Shkozetit në Durrës. Ndarja e saj nga jeta ka rënduar edhe më tej dhimbjen e familjarëve, pas tragjedisë që fillimisht i mori shëndetin dhe tashmë edhe jetën.
Zjarri në hotelin “Brooklyn” shpërtheu në orët e para të mëngjesit të 16 gushtit dhe si pasojë mbetën të plagosur gjashtë persona, në mesin e tyre edhe nga Kosova.
Disa prej tyre u detyruan të largoheshin nga godina përmes ballkoneve, në përpjekje për t’u shpëtuar flakëve.