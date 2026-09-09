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Edhe Zona Operative e Nerodimes, si pjesë e 7 zonave, i është bashkuar aktivitetit “Zjarri i Lirisë”, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Plaforma “Liria ka emër” ka njfotuar se ish-ushtarë dhe bashkëluftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, veteranë, familje të dëshmorëve dhe qytetarë u bashkuan për të përcjellë një mesazhin e përbashkët se lufta e UÇK-së ishte për liri dhe historia e saj duhet të mbrohet me dinjitet.
Nga Zona Operative e Nerodimes, sipas njoftimit, u kërkua drejtësi dhe liri për ish-krerët e UÇK-së që ndodhen në Hagë, ndërsa u ritheksua mbështetja për sakrificën, luftën dhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar liria e Kosovës.
“Zjarri i Lirisë” po bashkon, nga njëra zonë operative në tjetrën, bashkëluftëtarë dhe qytetarë rreth kujtesës, solidaritetit dhe kërkesës për drejtësi.
“Nga Nerodimja, mesazhi është i qartë: Liri për çlirimtarët, nderim për UÇK-në.”, thuhet në njoftim.
Aktivitetet vazhdojnë drejt Marshit për Liri, që do të mbahet më 12 shtator, nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.