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Të paktën 16 banorë të moshuar kanë humbur jetën në një zjarr që përfshiu një shtëpi të moshuarish në Kili.
Dhjetë persona të tjerë u evakuuan pasi zjarri shpërtheu të premten në mbrëmje në shtëpinë e të moshuarve "El Edén".
Jorge Granada, prokurori që po drejton hetimet, deklaroi se në këtë fazë nuk është ende e qartë se çfarë e shkaktoi incidentin.
Presidenti i Kilit, José Antonio Kast, njoftoi se ka urdhëruar një shqyrtim të gjendjes së shtëpive të të moshuarve në të gjithë vendin.
Të shtunën, zjarrfikësit po vazhdonin pastrimin e rrënojave dhe heqjen e pjesëve të shembura të çatisë prej llamarine. Policia e kishte rrethuar zonën për arsye sigurie.