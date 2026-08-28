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Një zjarr është raportuar mbrëmjen e sotme në fushën e Lazaratit. Njoftimi është marrë në orën 20:36, pas telefonatës së një qytetari.
Menjëherë në drejtim të vendngjarjes u nis grupi i shërbimit të Drejtorisë së MZSH-së Gjirokastër. Me mbërritjen në terren, zjarrfikësit konstatuan se flakët kishin marrë përmasa dhe kërkohej ndërhyrje e menjëhershme.
Në operacionin për shuarjen e zjarrit u angazhuan 3 grupe zjarrfikëse. Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe në kohë, zjarri u izolua dhe u vu nën kontroll, duke u shuar plotësisht në orën 21:50.
Nga zjarri nuk janë raportuar dëme, ndërsa ndërhyrja në kohë e shërbimit zjarrfikës bëri të mundur parandalimin e përhapjes së flakëve në sipërfaqe të tjera.