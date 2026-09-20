Lajmet e fundit
Një depo është përfshirë nga zjarri në Fushë Kosovë.
Në pamjet e siguruara nga Klankosova.tv shihet intervenimi i zjarrfikësve, të cilët janë angazhuar për shuarjen e zjarrit.
Komandanti i zjarrfikësve për rajonin e Prishtinës, Abdusamed Shkodra, ka konfirmuar për Klankosova.tv se objekti që u përfshi nga zjarri në Fushë Kosovë nuk ishte shtëpi e banuar, por një depo e ambalazhimit.
“Nuk ishte shtëpi e banuar, por një depo e ambalazhimit, zjarrfikësit kanë reaguar menjëherë si e kanë marrë informatën ndërsa nuk ka persona të lënduar”, ka thënë Shkodra, për Klankosova.tv.