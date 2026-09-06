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Zjarr në afërsi të Malishevës, zjarrfikësit në terren
Një zjarr fushor ka përfshirë një zonë në afërsi të Malishevës.
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar Sabit Zogaj, komandant i zjarrfikësve për rajonin e Malishevës.
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Flakë të mëdha në afërsi të Malishevës♬ original sound - Klan Kosova - Klan Kosova
Zogaj ka bërë të ditur se bëhet fjalë për zjarr fushor dhe se situata aktualisht nuk paraqet rrezik.
Ekipet e zjarrfikësve janë në terren për të monitoruar dhe menaxhuar situatën.