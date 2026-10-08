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Një zjarr i madh ka përfshirë fshatin Kotë, në Bashkinë Selenicës të Shqipërisë.
Flakët janë përhapur me shpejtësi dhe, për shkak të afërsisë me zonën e banuar, rrezikojnë edhe shtëpitë.
Për shuarjen e zjarrit dhe për të ndihmuar në përballimin e situatës, në zonë kanë mbërritur edhe forcat zjarrfikëse nga Vlora, të cilat po punojnë për vënien nën kontroll të flakëve dhe për të shmangur përhapjen e tyre drejt banesave.
Ndërkohë, vijon ndërhyrja e forcave zjarrfikëse, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit./TCh