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Eduardo Camavinga ka rigjetur formën me Francën e Zinedine Zidane dhe paraqitjet e tij kanë kënaqur drejtuesit e Real Madridit.
Mesfushori francez shkëlqeu në fitoren 4-1 ndaj Belgjikës, duke treguar më shumë siguri dhe ndikim në mesfushë, transmeton Klankosova.tv.
Në Madrid besojnë se Jose Mourinho mund ta përdorë Camavingan në një rol të ngjashëm me atë që i ka dhënë Zidane te Franca.
Klubi mendon se 23-vjeçari mund të ketë një rol më të rëndësishëm në mesfushë, sidomos pas vështirësive të skuadrës në këtë repart.