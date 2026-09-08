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Deputeti i PDK-së, Arian Tahiri, ka përcjellë një mesazh për Kosovën, duke theksuar rëndësinë e besimit në vetvete dhe vullnetit të qytetarëve për të sjellë ndryshime.
Përmes një postimi në Facebook, Tahiri ka shkruar se asnjë pengesë nuk është e përhershme kur qytetarët besojnë në forcën dhe potencialin e vendit, transmeton Klankosova.tv.
“Kur Kosova beson në veten e saj, asnjë pengesë nuk është e përhershme. Ajo që duket e pathyeshme sot, nesër mund të jetë vetëm një kapitull i së kaluarës. Kur zgjohet vullneti i qytetarit, ndryshimi nuk ndalet”, ka shkruar Tahiri.