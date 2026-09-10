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Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, është takuar sot me shefin e UNMIK-ut, Peter Due.
Pas takimit, Terras ka theksuar përmes një postimi në X rëndësinë e zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, duke vlerësuar se zgjedhja e udhëheqjes së Kuvendit i ka dhënë fund një periudhe të zgjatur të bllokimit politik.
“Sfida tjetër e madhe është zgjedhja e Presidentit”, ka deklaruar Terras, njofton Klankosova.tv.
Eurodeputeti ka deklaruar gjithashtu se stabiliteti politik dhe dialogu ndërkomunitar në Kosovë janë thelbësore për avancimin e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian.