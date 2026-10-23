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Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare, Bardh Zherka, ka deklaruar se shtetet po përgatiten për zhvillime potencialisht më të mëdha dhe më të rrezikshme, ndërsa sipas tij, Kosova dhe Shqipëria nuk po tregojnë të njëjtin nivel përgatitjeje.
Në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, Zherka ka theksuar se është e çuditshme që në Kosovë dhe Shqipëri nuk vërehet një qasje e ngjashme me atë të disa shteteve të tjera, të cilat, sipas tij, prej kohësh po japin sinjale alarmi.
“Domethënë, jemi duke jetuar në një botë ku secili është duke u përgatitur për diçka shumë më të madhe e shumë më të rrezikshme. E përderisa te ne nuk e sheh këtë, as te ne e as në Shqipëri, gjë që është shumë e çuditshme. Domethënë, ne e kemi Kroacinë e cila për gati tre vjet tashmë është duke ngritur një alarm...”, tha Zherka.