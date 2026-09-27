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Kosova është mposhtur 3-1 nga Austria në “Ernst-Happel-Stadion” të Vjenës, në kuadër të xhiros së dytë të Grupit B3 të Ligës së Kombeve.
Kosova arriti të ngushtojë rezultatin në minutat e fundit të takimit. Edon Zhegrova ishte i saktë nga pika e bardhë, duke shënuar për 3-1, por “Dardanët” nuk arritën të rikthehen në lojë.
Pas golit të Zhegrovës, në vëmendje ka qenë edhe klubi i tij, Juventusi.
Gjiganti italian ka publikuar në faqen zyrtare në Instagram një fotografi të Edon Zhegrovës me flamurin e Kosovës në krah.
“Edoni shënoi për Kosovën”, ka shkruar Juventusi në përshkrimin e fotografisë./Klankosova.tv