Lajmet e fundit
Edon Zhegrova është rikuperuar dhe ka marrë pjesë në stërvitjen e plotë me Juventusin, duke u bërë i gatshëm për ndeshjen e së dielës ndaj Venezias.
Lajmi i mirë për Luciano Spallettin vjen nga stërvitja në Continassa, ku Zhegrova ka zhvilluar të gjithë seancën me grupin, pas shqetësimeve fizike që kishte gjatë grumbullimit me Kosovën.
Ndërkohë, Zeki Celik, Andrea Cambiaso, Nico Gonzalez dhe Pierre Kalulu vazhdojnë stërvitjen e diferencuar dhe gjendja e tyre do të vlerësohet në ditët në vijim.
Në stërvitje janë rikthyer edhe Teun Koopmeiners dhe Jeff Ekhator, pas angazhimeve me kombëtaret e tyre.
Juventusi do të përballet me Venezian të dielën, më 22 nëntor, në orën 12:30./Klankosova.tv