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Edon Zhegrova vazhdon të jetë një prej futbollistëve më të përfolur në këtë afat kalimtar veror.
Sipas gazetarit Arlind Sadiku, ylli i Kombëtares së Kosovës ka refuzuar një ofertë të majme nga Arabia Saudite, që kapte vlerën e 10 milionë eurove në vit.
Interesimi për Zhegrovën nuk ka munguar as nga klubet evropiane, disa skuadra kanë shprehur interesim për ta huazuar futbollistin kosovar, por dëshira e tij mbetet të vazhdojë aventurën te Juventusi.
Zhegrova duket se e ka të qartë të ardhmen, pavarësisht ofertave të shumta që po vijnë në drejtim të tij, megjithatë, sipas Sadikut ai do të jetë I gatshëm për ndeshjen e ardhshme të “Zonjës së Vjetër” kundër Milanos.