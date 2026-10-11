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Juventusi nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në udhëtim te Cagliari, në një ndeshje ku Edon Zhegrova u dallua me paraqitjen e tij në pjesën e dytë.
Vendasit kaluan të parët në epërsi me Daniel Maldinin, ndërsa përgjigjja e bardhezinjve erdhi nga Randal Kolo Muani, i cili shënoi golin e tij të parë me fanellën e Juventusit.
Zhegrova u inkuadrua në pjesën e dytë dhe ishte ndër lojtarët më aktivë të Juventusit në fazën sulmuese. Përfaqësuesi i Kosovës regjistroi katër gjuajtje drejt portës, më shumë se çdo lojtar tjetër i skuadrës torineze.
Me këtë barazim, Juventusi mbetet në vendin e gjashtë me 12 pikë, ndërsa Cagliari ngjitet në kuotën e 13 pikëve.
Në xhiron e ardhshme, Juventusi përballet me Lazion, kurse Cagliari luan ndaj Monzës.
Të dyja skuadrat pritet të jenë pa trajnerët e tyre në ndeshjet e radhës, pasi Luciano Spalletti dhe Fabio Pisacane u ndëshkuan me kartonë të kuq pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit Marcenaro. /Klankosova.tv