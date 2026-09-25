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Fitorja 1-0 e Kosovës ndaj Irlandës ka qenë temë e diskutimit në emisionin “Ora 7” të Klan Kosovës, ku të ftuarit analizuan paraqitjen e “Dardanëve”, lojtarët që shkëlqyen dhe sfidën e radhës ndaj Austrisë.
Gazetarja Erblina Orkashtica e vlerësoi lart paraqitjen e Kosovës, duke thënë se ndeshja u dominua nga “Dardanët” në të dyja pjesët dhe se ekipi tregoi presion të vazhdueshëm, transmeton Klankosova.tv.
“Ka qenë një ndeshje komplete e dominuar prej neve në të dyja pjesët. Presion të vazhdueshëm, e pamë 100 për qind të të gjithë lojtarëve në stadium”, tha ajo.
Sipas saj, momenti vendimtar ishte goli i Vedat Muriqit në minutën e 80-të, ndërsa Kosova kishte edhe disa mundësi të tjera të pastra për të shënuar.
Një pjesë e madhe e diskutimit iu kushtua kapitenit Vedat Muriqi, i cili u vlerësua për paraqitjen dhe rolin e tij brenda ekipit.
Gazetari i Klan Kosova, Kasim Gërbeshi tha se Muriqi e dëshmoi edhe një herë veten si lider, veçanërisht në momentet vendimtare të ndeshjes. Ai përmendi edhe dedikimin e golit të Muriqit për krerët e UÇK-së që po përballen me proces gjyqësor në Hagë.
Në fokus ishte edhe Edon Zhegrova. Analisti i futbollit, Sead Llazani, i cili ka qenë kritik ndaj tij në të kaluarën, tha se ndaj Irlandës Zhegrova zhvilloi një prej paraqitjeve më të mira me fanellën e Kosovës.
“S’ka lënë vend për kritikë. Unë personalisht shumë e kritikoj, se s’më pëlqen stili i lojës, po ka luajtur ndeshjen si burrat”, deklaroi Llazani.
Ai theksoi se Zhegrova nuk u mjaftua vetëm me driblime, por kontribuoi edhe me pasime, krosime dhe krijimin e aksioneve.
“Dardanët” tani i pret Austria në Vjenë, një ndeshje që u cilësua si dukshëm më taktike dhe më e vështirë.