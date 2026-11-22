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Ylli i Kosovës, Edon Zhegrova, ka zhvilluar një super ndeshje për Juventusin, që gjatë së dielës është përballur me Venezian.
Zhegrova, për herë të parë që nga transferimi te Juventusi, e ka kompletuar një ndeshje të plotë.
Gjithashtu, ishte ndeshja e parë si startues për Zhegrovën këtë edicion.
Sulmuesi i krahut të djathtë të dielën kontribuoi me një asistim në fitoren e Juventusit.
“Zonja e Vjetër” në kuadër të xhiros së 12-të të Serie A e mposhti Venezian me rezultatin e thellë 4:0.
Zhegrova asistoi te goli për 3:0 të cilin e realizoi Juan Cabal në minutën e 65-të.
Juventusi me këtë fitore është ngritur në pozitën e gjashtë me 21 pikë. /Klankosova.tv