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Qytetarë nga Zhegra e heroit Agim Ramadani, kanë bërë thirrje për lirimin e ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Në një fotografi të publikuar nga qytetarët, ata shihen të rreshtuar në rrugë, ndërsa mbi rrugën e lagjes është vendosur një pankartë me mbishkrimin: “Në emër të qytetarëve të Zhegrës shpalleni të pafajshëm!”
Në pankartë, krahas emblemës së UÇK-së, shkruhet edhe “Kosova po pret”, së bashku me fotografitë e ish-krerëve të UÇK-së që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.