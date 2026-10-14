Lajmet e fundit
Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim ka nisur një operacion në qytetin e Ferizajt për gjetjen e një 49-vjeçari.
Sipas informacioneve që ka Klankosova.tv, ai është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet ende gjë për fatin e tij.
Tutje, sipas informacioneve të Klanit, tashmë është gjetur vetura që i takonte atij, derisa po vazhdojnë kërkimet edhe për personin.
Klankosova.tv ka kontaktuar edhe me shoqatën të cilët e kanë konfirmuar rastin.
Klankosova.tv posa të mësojë detaje të tjera do t'ju njoftojë.