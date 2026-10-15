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Shtatë marinarë janë zhdukur pasi disa dronë goditën dy cisterna pranë bregdetit rumun në Detin e Zi, duke shkaktuar zjarre në to dhe duke ngritur shqetësime të reja sigurie në një rrugë jetike detare që përdoret nga Ukraina.
Një burim ushtarak i NATO-s i tha agjencisë Reuters se dronët që goditën anijet "Wine Trader" dhe "Yara J" erdhën nga Rusia. "Dronët që shkaktuan zjarret në dy cisternat, brenda ujërave territoriale rumune, ishin me origjinë ruse", tha burimi.
Presidenti i Rumanisë, Nicusor Dan, e përshkroi situatën në Detin e Zi si serioze. "Anijet tregtare po sulmohen dhe po fundosen", shkroi ai në platformën X. "Marinarë të vrarë, plagosur apo zhdukur shumë pranë brigjeve të Rumanisë dhe Bullgarisë. Kjo është e papranueshme dhe duhet të marrë fund".
Deklarata e tij erdhi pas një takimi të enjten me kryeministrin e Bullgarisë, Rumen Radev, dhe Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, gjatë të cilit ata ranë dakord "të forcojnë mbrojtjen tonë në Detin e Zi", tha Dan.
Rutte u shpreh: "NATO-ja do të vazhdojë të punojë ngushtë me aleatët tanë në Detin e Zi, duke përshtatur qëndrimin tonë të parandalimit dhe mbrojtjes sipas nevojës".
Një zyrtar i NATO-s bëri të ditur se çështja do të diskutohet në një mbledhje të Këshillit të Atlantikut të Veriut javën e ardhshme, sipas The Guardian.