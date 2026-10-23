Lajmet e fundit
Siç shkruan Parade, vjeshta sjell me vete ngjyra të mrekullueshme dhe temperatura të rehatshme, por për shumë njerëz, simptoma të shtuara të alergjisë.
Alergjistja dhe imunologia Dr. Meagan Shepherd shpjegon se disa njerëz janë më të ndjeshëm ndaj reaksioneve alergjike në vjeshtë sepse përqendrimi i polenit të barërave të këqija, përfshirë ambrozinë, si dhe sporet e mykut rritet.
"Njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj barërave të këqija ose mykut mund të presin të përjetojnë një përkeqësim të simptomave të alergjisë dhe astmës që në mesin e gushtit", thotë ajo, transmeton Klankosova.tv.
Është veçanërisht e pakëndshme kur zgjoheni me simptoma alergjie para se të dilni nga shtëpia. Sipas alergologëve, ka arsye pse alergjitë janë më intensive në mëngjes, dhe një zakon i zakonshëm në dhomën e gjumit mund ta përkeqësojë më tej një fillim të tillë të ditës.
Pse alergjitë janë më të theksuara në mëngjes
Alergjitë shoqërohen me teshtima, hundë që rrjedhin, fyt që kruhet dhe sy të kuq dhe me lot, dhe këto simptoma, thekson alergologia Dr. Stephanie Kayode, mund ta bëjnë të vështirë gjumin.
"Problemet më të zakonshme të gjumit janë hundët e bllokuara dhe me rrjedhje. Kjo ndodh sepse alergjenët, siç janë pluhuri dhe poleni, shkaktojnë inflamacion dhe ënjtje të mukozës së hundës", thotë Dr. Kayode. Sipas saj, membrana mukoze e fryrë e bën të vështirë rrjedhjen e ajrit nëpër hundë kur merr frymë nëpër hundë.
Për shumë njerëz, simptomat janë më të këqija në mëngjes. Dr. Shepherd thotë se kjo është e zakonshme për njerëzit që janë alergjikë ndaj marimangave të pluhurit, të cilat grumbullohen në dyshekë, jastëkë dhe shtrat. Ajo gjithashtu paralajmëron se të fjeturit me një kafshë shtëpiake mund të çojë në simptoma dukshëm më të rënda të mëngjesit.
Një zakon që përkeqëson alergjitë e mëngjesit
Alergjistët tregojnë një zakon që përkeqëson ndjeshëm simptomat e mëngjesit: moslarja e çarçafëve rregullisht. Dr. Kayode shpjegon se pluhuri grumbullohet në çarçafë, që do të thotë se jeni në kontakt të drejtpërdrejtë me pluhurin dhe marimangat e pluhurit për gjashtë deri në nëntë orë ndërsa flini. "Ekspozimi i zgjatur ndaj alergjenëve të marimangave të pluhurit mund të prishë gjumin dhe të shkaktojë simptoma që përkeqësohen në mëngjes", thotë ajo.
Dr. Rita Kachru, një alergologe dhe imunologe klinike në UCLA Health, shton se të flesh me dritaren hapur mund të përkeqësojë simptomat e alergjisë në mëngjes. Ajo thekson se alergjenët mund të grumbullohen në ajër gjatë natës, prandaj njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj polenit dhe grimcave të tjera mund t'i thithin ato para se të ngrihen nga shtrati.
Zgjimi me simptoma alergjie nuk ndikon vetëm në shëndetin tuaj fizik, por mund të ndikojë edhe në shëndetin tuaj mendor. Një studim i botuar në Journal of Allergy and Clinical Imunology zbuloi se simptomat e mëngjesit mund të ndikojnë ndjeshëm në humorin tuaj dhe mund të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet tuaja. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të trajtoni simptomat tuaja, jo t'i injoroni ato.
Këshilla për t'u zgjuar pa simptoma
Ka një numër hapash që mund të ndërmerrni për të ndihmuar në lehtësimin e simptomave të vjeshtës dhe për t'u zgjuar duke u ndjerë më të pushuar. Siç shpjegon Dr. Kayode, pluhuri grumbullohet në shtratin tuaj, kështu që larja e rregullt është çelësi. Ajo rekomandon larjen e shtratit tuaj një herë në javë për të zvogëluar pluhurin dhe marimangat e pluhurit.
“Për pacientët me alergji ndaj marimangave të pluhurit, mbulesat speciale të dyshekëve dhe jastëkëve që janë të papërshkueshme nga marimangat e pluhurit mund të ndihmojnë. Për të zvogëluar numrin e marimangave të pluhurit, çarçafët duhet të lahen një herë në javë në temperaturën më të lartë dhe të thahen në tharëse në një temperaturë prej të paktën 55°C për 15 minuta”, këshillon Dr. Shepherd, shkruan Index.hr.
Dr. Kayode thotë se përdorimi i një tharësi ajri në dhomën e gjumit gjithashtu ndihmon, pasi marimangave të pluhurit u pëlqejnë mjediset me lagështi. Pastruesit e ajrit janë gjithashtu të dobishëm, shton ajo.
“Pastruesit e ajrit, veçanërisht ata me filtra HEPA, janë efektivë në largimin e grimcave të marimangave të pluhurit dhe alergjenëve të tjerë nga ajri, siç janë poleni dhe qimet e kafshëve shtëpiake. Meqenëse ato filtrojnë ajrin që rrjedh nëpër to, modelet me shpejtësi më të lartë të rrjedhjes së ajrit kanë tendencë të jenë më efektive”, thotë ajo, duke vënë në dukje se ndërrimi i rregullt i filtrave është çelësi.
Meqenëse pluhuri mblidhet në qilima, si dhe në cepat e dhomave, Dr. Kayode thekson rëndësinë e pastrimit të rregullt me fshesë me korrent. Kachru rekomandon të flini me dritare të mbyllura, dhe nëse keni një kafshë shtëpiake, ajo sugjeron t'i mbani ato jashtë dhomës tuaj të gjumit për të zvogëluar ekspozimin ndaj qimeve të kafshëve shtëpiake.
Nëse zgjoheni me simptoma, Dr. Kayode rekomandon shpëlarjen e hundës për të hequr alergjenët. Ajo shton se ilaçet pa recetë, siç janë tabletat antihistaminike dhe sprejet nazale steroide, gjithashtu mund të ndihmojnë.
Nëse këto ilaçe nuk ndihmojnë ose alergjitë tuaja po ndikojnë në jetën tuaj të përditshme, gjumin ose humorin, të tre mjekët rekomandojnë të vizitoni një specialist.
"Mjekët mund të përshkruajnë doza më të larta të antihistaminikëve dhe sprejeve nazale steroide më të forta. Ekzistojnë gjithashtu ilaçe për alergji vetëm me recetë, duke përfshirë sprejet nazale të kombinuara steroide-antihistaminike, pika të caktuara për sytë dhe imunoterapi", përfundon Dr. Kayode.
Gjëja më e rëndësishme është të mos i pranoni simptomat e alergjisë si normale. Me disa ndryshime të thjeshta shtëpiake dhe ndihmë profesionale, është e mundur të shijoni vjeshtën pa simptoma të pakëndshme.