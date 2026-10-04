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Fillimi i javës që vjen sjell lajme të mira për vendet që aspirojnë Bashkimin Evropian.
Më 6 tetor, Brukseli pritet të prezantojë strategjinë e re të unionit për përshpejtimin e zgjerimit, me Shqipërinë në mesin e katër vendeve për të cilat po përgatitet një udhërrëfyes i posaçëm drejt anëtarësimit.
Në këtë grup janë Mali i Zi, Ukraina dhe Moldavia e hartimi i këtyre planeve konsiderohet “domosdoshmëri gjeopolitike”, nga unioni.
Në anën tjetër, komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, për Politiko thotë së shpreson që ndryshimet e propozuara dhe bisedimet me liderët evropianë të sjellin një “vjeshtë të zgjerimit”.
Ajo shton se shpreson që ndryshimet e propozuara dhe bisedimet me liderët të sjellin përparim pas vitesh ngadalësimi në këtë drejtim.
Më 15 tetor, liderët e BE-së do të mblidhen në Bruksel për të diskutuar zgjerimin dhe reformat e brendshme të Unionit.