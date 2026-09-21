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Zgjedhjet në dy lande gjermane i kanë dhënë një goditje të fortë qeverisë së Friedrich Merz. AfD-ja doli forcë e parë në Meklenburg-Pomeraninë Perëndimore, ndërsa në Berlin rezultati i dha avantazh të Majtës.
Për CDU-në, bilanci ishte veçanërisht i rëndë, duke shtuar presionin ndaj kancelarit dhe koalicionit të tij qeverisës.
Menjëherë pas rezultateve, Friedrich Merz doli para kamerave dhe e pranoi humbjen e CDU-së, duke e cilësuar rezultatin si “katastrofë”. Megjithatë, kancelari gjerman bëri të qartë se synon të vazhdojë në detyrë dhe të ndjekë kursin e reformave të qeverisë.
“Përgjigja duhet të jetë ta bëjmë vendin tonë të gatshëm dhe të fortë për të ardhmen. E marr përsipër këtë përgjegjësi, sepse dua ta çoj këtë vend përpara”, u shpreh Friedrich Merz, kancelar i Gjermanisë.
Në Meklenburg-Pomeraninë Perëndimore, AfD-ja mori 38,2 për qind të votave, duke u renditur e para, ndërsa SPD-ja e kryeministres së landit, Manuela Schwesig, siguroi 35,5 për qind.
Megjithëse AfD-ja doli forcë e parë, SPD-ja mund të vazhdojë të qeverisë, pasi partitë e tjera nuk kanë shprehur gatishmëri për të formuar koalicion me të.
Rezultati ishte veçanërisht i dobët për CDU-në. Partia mori vetëm 4,9 për qind të votave dhe mbeti jashtë parlamentit të landit.
AfD-ja e cilësoi rezultatin si një sukses të madh dhe si një mandat për të kërkuar drejtimin e landit.
“Para së gjithash, duhet thënë se ky rezultat është vërtet spektakolar. Kemi marrë 20 për qind më shumë se në zgjedhjet e fundit. Kemi një mandat të qartë për ta qeverisur këtë land. Jemi forca më e madhe këtu. Hapi i radhës, sigurisht, do të jetë të shohim se cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme”, tha Enrico Komning, AfD.
Ndërkohë, në Berlin, Die Linke doli forcë e parë me 25,7 për qind të votave. Fushata e saj u përqendrua kryesisht te çështja e strehimit dhe kufizimi i rritjes së qirave.
CDU-ja u rendit e dyta me 18,8 për qind, duke shënuar rënie të ndjeshme krahasuar me zgjedhjet e vitit 2023.
Rezultatet në të dyja landet kanë shtuar presionin politik ndaj Friedrich Merz, ndërsa kancelari këmbëngul se qeveria do të vazhdojë punën dhe zbatimin e reformave të saj.