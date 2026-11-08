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Kryetarja e Preshevës, Ardita Sinani ka reaguar pas përfundimit të procesit zgjedhor për Këshillin Kombëtar Shqiptar.
Ajo ka thënë se sipas rezultateve preliminare, lista nr. 3, e udhëhequr nga Enkel Rexhepi, mori 4.769 vota.
Sipas saj, me këtë rezultat, kjo listë ka fituar 10 nga 29 mandatet në Këshillin Kombëtar Shqiptar.
“Preshevë, faleminderit për 3.271 votat që i dhatë listës sonë! Mirënjohje qytetarëve të Bujanocit dhe Medvegjës për pjesëmarrjen dhe besimin. Urime Enkelit, kandidatëve dhe gjithë aktivistëve të Partisë për Veprim Demokratik dhe Aleancës për Luginën që punuan për këtë rezultat!”, ka thënë ajo.
Ajo ka shtuar se do t’i nisin menjëherë bisedimet me listat e tjera për konstituimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar.
“Kemi përgjegjësi të përbashkët që Këshilli t’i përfaqësojë të gjithë shqiptarët e Luginës dhe ta çojë përpara punën për shkollën e librin shqip, për kulturën tonë dhe për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.”, ka thënë Sinani. /Klankosova.tv