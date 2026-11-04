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Emisioni Rubikon në Klan Kosova sonte i kushtohet zhvillimeve politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas rezultatit të zgjedhjeve të mesmandatit dhe humbjes së shumicës nga partia e presidentit Donald Trump.
- Çka nënkupton rezultati i zgjedhjeve për dy vjetët e mbetur të presidencës së Donald Trumpit?
- Sa mund ta frenojnë demokratët agjendën e tij?
- A mund të ndikojë ndryshimi i forcave në Kongres në luftën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit?
- Çka nënkupton ky ndryshim në kontekstin e Evropës dhe rajonit?
- Dhe cilët faktorë i shtynë amerikanët ta ndëshkonin partinë e Trumpit?
Në panel: Laura Kryeziu, Ilir Ibrahimi, Arbër Vllahiu, Berat Buzhala dhe Bardh Zherka.
Nga Nju Jorku flet Shpëtim Qorraj, ndërsa nga Teksasi, Gino Mulliqi.
Klan Kosova, 20:45.