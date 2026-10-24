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Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka bërë thirrje për bashkim të votës në zgjedhjet parlamentare në Serbi, përmes një postimi në Facebook.
Ai ka theksuar se bashkimi rreth një qëllimi të përbashkët është i rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave dhe realizimin e synimeve politike të shqiptarëve.
“Kur bëhemi bashkë për një qëllim, për një kauzë në themelet e Referendumit për të drejta e bashkim, s’mund t’ju ndalë askush. Më 25 tetor bashkojeni votën për një listë, për një qëllim, për një Referendum. Rikthimi te lista e përbashkët ishte dhe mbeti qëllim i përbashkët”, ka shkruar Haziri./Klankosova.tv