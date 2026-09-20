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Partia në pushtet, Rusia e Bashkuar, kryeson zgjedhjet parlamentare në Rusi me 57.5% të votave, sipas rezultateve të para të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Shifra është regjistruar pas numërimit të rreth 14% të votave.
Votimi u zhvillua për tre ditë, nga 18 deri më 20 shtator, për zgjedhjen e 450 deputetëve të Dumës së Shtetit, shkruan a2cnn, transmeton Klankosova.tv.
Procesi zgjedhor u zhvillua edhe në territore të Ukrainës të kontrolluara nga Rusia, një praktikë që është kundërshtuar nga autoritetet ukrainase.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka paraqitur procesin zgjedhor si një tregues të mbështetjes për politikat e tij dhe për luftën në Ukrainë. Ndërkohë, kritikët e Kremlinit kanë ngritur shqetësime për kufizimet ndaj opozitës dhe kushtet në të cilat u zhvilluan zgjedhjet.
Rezultatet mbeten paraprake dhe numërimi i votave vijon.