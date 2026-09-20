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Zgjedhjet lokale po mbahen të dielën në dy lande të Gjermanisë, në një proces që mund të shtojë presionin politik ndaj kancelarit Friedrich Merz.
Sondazhet në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern tregojnë se Unioni Kristian Demokrat (CDU) i Merzit rrezikon humbje të thella, çka mund të rikthejë në diskutim të ardhmen e kancelarit.
Zgjedhjet vijnë vetëm dy javë pas fitores së thellë të partisë së ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë (AfD), në Saksoni-Anhalt, ku CDU-ja përgjysmoi rezultatin e saj.
Në Gjermani tashmë ka pasur spekulime se Merz mund të zëvendësohet si kancelar para përfundimit të mandatit, nëse CDU-ja nuk arrin të përmirësojë rezultatet politike. Merz ka deklaruar se do të vazhdojë në detyrë, ndërsa përballet me rënie të mbështetjes dhe diskutime për një të ashtuquajtur “ndërrim të kancelarit”, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sipas sondazheve, CDU-ja mund të humbasë pushtetin në Berlin, ku po përballet me Die Linke për vendin e parë. Ndërkohë, në Mecklenburg-Vorpommern, CDU-ja ndodhet vetëm pak mbi pragun prej 5 për qind që nevojitet për të hyrë në parlamentin e landit. Një rezultat i tillë do të mund të ishte më i dobëti i saj ndonjëherë në një zgjedhje në këtë land.
Në anën tjetër, AfD synon të vazhdojë hovin e saj pas fitores në Saksoni-Anhalt dhe të dalë e para edhe në Mecklenburg-Vorpommern. Partia, e cila kundërshton fuqishëm politikat e migracionit dhe promovon një agjendë “Gjermania e para”, ka fituar mbështetje të konsiderueshme, veçanërisht në pjesët lindore të vendit.
Megjithatë, në garë është rikthyer edhe Partia Socialdemokrate (SPD), përmes kryeministres aktuale të landit, Manuela Schwesig. Ajo po synon të mbledhë votat e elektoratit që kundërshton AfD-në, duke përdorur sloganin “Gruaja kundër blusë”, në referencë të ngjyrës së partisë së djathtë.
Schwesig gëzon mbështetje më të madhe në nivel lokal, ndërsa SPD-ja në nivel federal është pjesë e koalicionit qeverisës me CDU-në e Merzit.