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Ish-deputeti i PDK-së, Sejdi Hoxha, në Speciale të Klan Kosova ka deklaruar se zgjedhjet e reja, sipas tij, nuk i konvenojnë ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, raporton Klankosova.tv.
Ai shtoi se zgjedhjet e reja nuk i konvenojnë as Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Po mendoj orientim pozitiv i zotëri Kurtit kish mundur me kriju seancën e re që mbahet sot, dhe votimin në lexim të dytë të Ligjit, por sigurisht edhe zgjedhjen e presidentit. Sepse Kosovës nuk i konvenojnë zgjedhjet, UÇK-së, krerëve të saj në Hagë nuk i konvenojnë zgjedhjet, me shku edhe sa muaj të procesit e ata me qëndru pa mbrojtje shtetërore, po e them popullorqe, me qëndru jetim në gjithë këtë proces dhe kauzë kombëtare pa pasur shtetin mbrapa”, u shpreh Hoxha.