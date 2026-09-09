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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka deklaruar se moskonstituimi i Kuvendit dhe zvarritja e procesit politik nga Lëvizja Vetëvendosje janë pjesë e një strategjie për të çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja më 27 dhjetor.
Duke folur në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Ramadani tha se Aleanca e ka analizuar situatën politike dhe se, sipas tij, qëllimi i Kurtit dhe Vetëvendosjes nuk është konstituimi i Kuvendit.
“E kemi parë pasur të qartë se Kurti e Vetëvendosje nuk kanë qëllim konstruimin e Kuvendit”, tha Ramadani.
Sipas tij, synimi i Vetëvendosjes është që Kuvendi të mos jetë i kontituuar deri më 13 shtator, në mënyrë që të hapet rruga për zgjedhje të reja në fund të dhjetorit.
“Kurti e Vetëvendosjes i duhet që Kuvendi të mos jetë i konstituuar të paktën deri me 13 shtator, sepse është afat. Nga 13 shtatori duhen dy muaj për presidentin, 60 ditë, që i bie 13 nëntori. Nga 13 nëntori mund të shpallen zgjedhjet dhe mbërrin afati më 27 dhjetor”, deklaroi ai.
Ramadani tha se kjo strategji sipas tij lidhet me interesin elektoral të Vetëvendosjes, duke thënë se partia e Kurtit synon ta kompensojë rënien e mbështetjes në Kosovë me votat e një pjese të diasporës.
“Qytetarët që jetojnë në Kosovë e kanë humbur besimin te qeverisja Kurti, te Kurti e Vetëvendosja. Pra, besimi për ta është shumëfish më i ulët se ka qenë. Kurti synon që ta zëvendësojë këtë ulje të besimit këtu me një pjesë të diasporës, që nuk është as gjysma, e as e tëra, por është një pjesë e diasporës, për të cilën ky pretendon se ata do të vijnë të votojnë për të”, tha ai./Klankosova.tv